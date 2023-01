Assobalneari, maggioranza vada avanti su difesa made in Italy(2)

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il vertice di maggioranza sulla questione concessioni demaniali "che si terrà oggi determinerà il comportamento e la linea politica che Parlamento e governo attueranno sulle concessioni delle spiagge, ma anche dei porti turistici, alberghi, campeggi ristoranti. Da questo importantissimo incontro ne deriverà il futuro di 30.000 imprese che hanno costruito nei decenni la storia, la cultura, l'economia delle località costiere del nostro Paese difendendo e valorizzando una porzione di territorio importante che rappresenta anche una virtuale linea di confine nazionale", aggiunge Licordari in una nota.

"Giudico estremamente positivo il momento di incontro di oggi tra le forze di governo perché solo se affronteranno questa partita tutte insieme coese e compatte potranno salvaguardare le imprese italiane dal tentativo di esproprio di una Europa dove comportamenti torbidi dediti alla corruzione sono emersi in questi ultimi mesi, e dove sono certo che il "Teorema Panzeri" sia utilizzato anche per consentire a multinazionali o fondi di investimento di mettere le loro grinfie sulle nostre coste", sottolinea.

"Perciò lancio un appello al presidente Meloni, e al pari alle forze alleate di governo, affinché ciò che é stato oggetto di un dichiarato e manifesto impegno elettorale, sia oggi attuato avendo avuto il consenso di tutti gli italiani che hanno permesso con il loro voto al centro destra di governare il nostro Paese, ben conoscendo tra i vari punti dei programmi, anche quello della tutela delle imprese balneari italiane.

Nessun italiano, sono certo, avrebbe piacere di trovarsi sulle nostre spiagge società tedesche, olandesi, francesi o cinesi a gestire ciò che é italiano! E oggi si definisce questa linea.

Non dobbiamo arretrare nemmeno di un millimetro", conclude il presidente di Assobalneari. (ANSA).