Appalti: Cna, burocrazia Everest delle piccole imprese

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La burocrazia per l'assegnazione degli appalti pubblici è come una montagna da scalare: "per le piccole imprese è sempre un Everest da raggiungere". Così Giuseppe Cascone, vicepresidente nazionale Cna, aprendo la presentazione del IV Rapporto 'Osservatorio Burocrazia Cna', racconta le difficoltà delle piccole imprese.

Secondo il rapporto, il valore monetario complessivo del mercato degli appalti pubblici in Italia ha sfiorato i 200 miliardi di euro nel 2021. Una crescita vertiginosa: nel 2016 si fermava poco oltre i 100 miliardi. Ma il costante aumento, rileva Cna, "non ha modificato la sostanza del mercato".

Permangono le "gravi difficoltà nella partecipazione delle piccole imprese alle procedure di gara, prima di tutto a causa dell'incremento dei volumi dei bandi nelle classi d'importo maggiore, che automaticamente emargina le piccole imprese, accrescendo il fenomeno dei sub-appalti perché solo in rari casi le imprese aggiudicatarie sono poi in grado di realizzare i lavori".

Come dice Mario Pagani, responsabile dipartimento Politiche Industriali Cna, "solo il 5%" dei 200 miliardi di appalti pubblici assegnati, va alle piccole imprese. Nel 2021 questo mercato si è concentrato per oltre due terzi del totale su bandi di importo superiore ai cinque milioni, con la fetta più ampia addirittura sopra i 25 milioni. Analizzando le classi d'importo delle gare bandite nel 2021, le micro imprese (che rappresentano oltre il 96 per cento delle imprese italiane) possono potenzialmente accedere solo al 17% del mercato degli appalti pubblici ma la quota che riescono effettivamente ad aggiudicarsi fatica a superare il 5% del valore complessivo di questo mercato. (ANSA).