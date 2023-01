Professioni: Sisto, tutela madri? Ora c'è problema copertura

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Noi abbiamo, in questo momento, una difficoltà di fondi e di risorse", visto che "il caro-bollette e l'inflazione hanno fatto sì che 21 miliardi della manovra economica venissero destinati a questa emergenza", circostanza che "ha sterilizzato tante iniziative legittime, fra cui questa". A dirlo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, replicando, durante il Forum nazionale dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi, ad una sollecitazione sulla possibilità di fare un avanzamento in merito alla norma sul differimento delle scadenze fiscali in caso di malattia, o infortunio del professionista (principio inserito nel nostro ordinamento grazie all'approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio per l'anno passato, su iniziativa del parlamentare di FdI Andrea de Bertoldi, ndr), che comprendesse la tutela per le madri lavoratrici autonome in occasione della gravidanza, o con figli minori gravemente malati. (ANSA).