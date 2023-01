Professioni: de Bertoldi (FdI), tutela madri di figli malati

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Ringrazio il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto per aver oggi ricordato, fra le iniziative legittime - e, aggiungo io, necessarie - quella per il differimento delle scadenze fiscali in capo alle professioniste in gravidanza, o madri di figli minorenni gravemente malati, che avevo cercato, con un emendamento alla Legge di Bilancio, di far approvare". Lo dice il deputato di FdI , e coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti, Andrea de Bertoldi, che aggiunge: "La tutela per le lavoratrici autonome costituirebbe un arricchimento, rispetto alla norma sulla sospensione degli adempimenti in caso di malattia, o infortunio del professionista, a mia prima firma che, grazie all'appoggio dell'intero gruppo di FdI al Senato, nella scorsa Legislatura, quando eravamo all'opposizione, riuscì ad essere varata, diventando legge dello Stato".

"Consapevole del valore dell'iniziativa, attesa dal mondo professionale, intendo riproporla, forte anche dell'appoggio del ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Maria Eugenia Roccella, nel primo veicolo legislativo utile", conclude il parlamentare. (ANSA).