Pmi: Anc (commercialisti), 'paletti' su Albo gestori crisi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - La nota dello scorso 19 gennaio del ministero della Giustizia, contenente i requisiti di iscrizione All'albo dei gestori incaricati dall'autorità giudiziaria per le funzioni di gestione e controllo delle procedure nel quadro della crisi d'impresa, "sorprende e suscita più di una perplessità. Gli Ordini sono esclusi dalla formazione per il primo popolamento dell'Albo, se non convenzionati con università pubbliche, o private, in linea con quanto previsto dall'ormai decennale norma sulla formazione in materia di sovraindebitamento". Lo evidenzia, in una nota, l'Associazione nazionale commercialisti (Anc), il cui presidente Marco Cuchel contesta i 'paletti' posti, e sottolinea come "c'è una stortura costituita dall'intervallo di tempo indicato per la ricezione di incarichi in almeno due procedure come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Gli ultimi quattro anni citati nella norma fanno riferimento al periodo 2015-2019, tenendo fuori più di tre anni (quelli di dilazione dell'entrata in vigore effettiva), durante i quali soprattutto i colleghi più giovani potrebbero aver maturato il requisito richiesto. Sarebbe sufficiente - propone il vertice del sindacato professionale - dilatare il periodo fino all'entrata in vigore del Codice (luglio 2022)". "È stato accumulato un ritardo di due anni rispetto alla prefissata entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, e di tale ritardo ne faranno le spese tanti colleghi impossibilitati ad accedere in tempi congrui all'Albo, o a presentare il requisito degli incarichi ricevuti negli ultimi anni. Inoltre, il danno non è solo a carico di colleghi che con dedizione e spirito di servizio operano nel mondo del diritto concorsuale, ma anche della stessa Amministrazione giudiziaria, che sarà privata di risorse preziose per una gestione competente ed efficiente delle procedure previste dal Codice della crisi", chiude. (ANSA).