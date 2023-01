Moda: Confcommercio, sostenere la domanda,anche con un bonus

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Federazione Moda Italia-Confcommercio chiede al Governo "misure di rilancio della domanda interna" e propone "un patto di filiera della moda".

"La situazione per il settore moda sul mercato interno è particolarmente preoccupante per l'inflazione all'11,6%, gli inevitabili aumenti praticati dai fornitori a partire dalle prossime collezioni di almeno il 15%, oltre al costo del denaro e la difficoltà delle imprese ad ottenere credito", commenta il presidente Giulio Felloni, dopo la riunione del 'tavolo della moda' al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E', dice, "una situazione difficilmente sostenibile per i negozi di moda che dovranno anche pagare una mensilità in più all'anno per l'adeguamento Istat ai canoni di locazione e che potrebbero trovarsi di fronte ad una generale contrazione dei consumi". Tra le "preoccupazioni" e le "proposte" illustrate al ministro Adolfo Urso, è stato chiesto "un urgente intervento sulle locazioni commerciali del settore moda ad esempio attraverso un credito d'imposta del 30% così come avvenuto nel corso del periodo pandemico o l'introduzione della cedolare secca sugli affitti commerciali condizionati all'obbligo di una congrua riduzione dei canoni di affitto a seguito di specifico accordo tra locatore e conduttore". Ed "è indispensabile un 'bonus moda' come quelli già sperimentati in altri settori altrettanto importanti come automobili e arredamento, per la consegna nei negozi di moda di prodotti usati dai consumatori e un'aliquota Iva agevolata del 10% sui prodotti di Moda".

Il 'tavolo della moda', propone poi l'associazione, può anche "essere la sede ideale per dar vita ad un patto tra produzione, trasformazione, rappresentanza e distribuzione commerciale per una filiera etica, anche per trovare soluzioni volte ad affrontare con equilibrio l'evoluzione dei prezzi al consumatore" (ANSA).