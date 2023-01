Lavoro: Bellucci (Fdi),grandi dimissioni impongono nuovo welfare

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Le dimissioni di massa sono un fenomeno nuovo, che dovremo analizzare con grande attenzione.

Tuttavia, è evidente che sta crescendo la domanda di un nuovo welfare per conciliare al meglio le esigenze lavorative con quelle personali. Siamo consapevoli del grande cambio di paradigma che è stato prodotto dallo smart working, in particolare per alcune professioni e fasce di popolazione. In qualità di Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, ritengo che dietro le 'grandi dimissioni' vi sia anche un grande deficit di servizi all'infanzia e welfare rivolto alle madri lavoratrici o a chi deve prendersi cura di un familiare in difficoltà. Per questo è necessario che le persone vengano sostenute, nella propria attività lavorativa, da uno Stato capace di garantire la piena esigibilitá di servizi di supporto alla famiglia." Lo ha dichiarato a SkyTg24 Maria Teresa Bellucci, vice ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali e deputato FdI. (ANSA).