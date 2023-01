Fisco: Garavaglia, domiciliazione contro accumulo crediti

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Il meccanismo delle riscossioni non funziona. Bisogna capire come evitare l'accumulo. Dopo una certa anzianità, i crediti fiscali costa più recuperarli che lasciarli perdere. Il tema è evitare l'accumulo. La domiciliazione è una tipologia di riscossione che funziona, garantisce il flusso di cassa e non bisogna rincorrere chi banalmente si dimentica di pagare. Pensare a un'estensione di essa non è sbagliato anzi va incontro alle esigenze del contribuente". Lo ha detto Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze del Senato parlando al 6.0 Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.

"Il magazzino delle cartelle esattoriali ha superato il tetto dei mille miliardi occorre intervenire con diversi meccanismi operativi primo tra tutti la semplificazione con il regime dei minimi e l'ipoteca sul bene", ha detto Garavaglia. "Anche le rottamazioni funzionano relativamente, si arriva quando è tardi, sarebbe da prevedere un automatismo. Inoltre serve un contrasto vero all'evasione fiscale che sono triangolazioni internazionali e magheggi sull'Iva. Sulla Legge delega in Senato abbiamo avviato un'indagine conoscitiva sui crediti fiscali che sono disparati e non sempre efficaci dal punto di vista economico.

Spesso e volentieri è più la spesa statale che l'incentivo economico. Occorre avere un quadro chiaro e sincero che può aiutare la Riforma fiscale la quale deve quasi autofinanziarsi e questo si può fare se riesci a fare ordine sulla mole di crediti fiscali".

"Anche sui crediti d'imposta - ha proseguito - abbiamo avviato un'indagine conoscitiva l'obiettivo è fare chiarezza per contrastare le truffe. In ambito edilizio penso ad una aliquota unica per tutto che evita gli effetti bolla. Anziché disperdere in mille rivoli i bonus meglio abbassare l'Irpef a tutti. Per il superbonus c'è una contraddizione da parte dell'Europa. L'Italia ha una percentuale altissima di proprietari di immobili, è un vantaggio per il nostro sistema paese, ma abbiamo necessità di avere un trattamento differente. I tempi di ristrutturazioni devono avere un orizzonte ben più lungo". (ANSA).