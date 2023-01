Intel: Urso su scelta sito azienda, 'io tutelo made in Italy'

(ANSA) - VERONA, 21 GEN - "Io sono il ministro delle Imprese e del Made in Italy e ovviamente tutelo l'interesse nazionale. E rappresento l'Italia. E come tale, ovviamente, qualunque sia il territorio scelto, per noi va bene, una scelta che peraltro dipende da loro". Così il ministro Adolfo Urso, rispondendo a Verona a una domanda su quale possa essere il sito preferito per l'insediamento Intel in Italia.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, sostiene fortemente la candidatura di Vigasio, nel Veronese, ma anche il Piemonte punta a portare sul territorio il nuovo stabilimento di microchip del colosso high tech. "Il governo nazionale e le Regioni Veneto e Piemonte - ha spiegato Urso - hanno fatto tutti i compiti in casa. Hanno risposto a tutte le richieste e il nostro rapporto con l'azienda è continuativo". "Anche con la Commissione Europea, con cui mi rivedrò mercoledì prossimo a Bruxelles" ha ribadito il ministro.

"Perché - ha concluso - il progetto Intel è europeo ed ha diverse articolazioni in diversi paesi del continente, ma è un unico progetto di presenza di questa multinazionale in Europa, proprio per reggere meglio la competizioni globale". (ANSA).