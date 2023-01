Corteo anarchico a Trento: Confcommercio, gesto grave

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - Confcommercio Trentino condanna i gesti di vandalismo avvenuti nel corso di un corteo organizzato a Trento per chiedere la fine del carcere duro per Alfredo Cospito.

"Quello a cui abbiamo assistito è ingiustificabile: se in una società civile è diritto di ciascuno manifestare per i motivi che ritiene, è assolutamente uno scempio e una violenza verso il vivere comune quella di imbrattare e rovinare edifici storici e vetrine dei negozi. Rovinare e danneggiare i negozi, ma anche gli edifici privati e pubblici, è un gesto inutile, grave e profondamente irrispettoso, che in automatico rende odioso all'intera cittadinanza chi manifesta e le ragioni per cui lo fa", afferma il vicepresidente vicario Massimo Piffer. "Se si sceglie di sfilare per le vie del centro per attirare maggiore attenzione, bisogna considerare che i commercianti di quelle stesse vie si adoperano quotidianamente per rendere attrattivo e vivibile il centro cittadino", conclude Piffer, chiedendo che i responsabili siano individuati e sanzionati.

(ANSA).