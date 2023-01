Cina: Confindustria, diverse ombre minacciano la crescita (2)

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - La Cina "potrebbe essere un mercato più importante per l'export italiano", rilevano gli economisti di via dell'Astronomia: "Se l'Italia avesse un'esposizione simile a quella francese, ne risulterebbero 10 miliardi di euro di export aggiuntivo per le nostre imprese", con "maggiori rischi" ma "le opportunità dovrebbero prevalere".

Sullo scenario complessivo per l'economia cinese, poi, prosegue il Csc, "pesa l'incertezza nelle relazioni Usa-Cina". "La Cina non ha interesse ad acuire le tensioni geopolitiche con gli Usa: la normalizzazione le consentirebbe di accrescere il proprio potenziale e rendere più indipendente la crescita dai paesi avanzati. Il protezionismo, invece, frena l'espansione del commercio e acuisce la regionalizzazione degli scambi". (ANSA).