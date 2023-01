Anziani: Confcooperative Sanità, il ddl restituisce dignità

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Va dato merito all'attuale Governo e in particolare alla vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci di aver colto l'urgenza di intervenire su un problema annoso che riguarda 14 milioni di over 65enni, reso più evidente dall'aggressione della pandemia da Covid-19, e aver risposto con encomiabile congruità. Da qui in poi, occorrerà quindi risolutezza e non più pannicelli caldi per riformare il sistema sanitario in direzione di una svolta necessaria che, per rimanere universalistico e gratuito, deve ripartire dall'assistenza primaria e dunque dal territorio".

Cosi' il presidente di Confcooperative Sanita', Giuseppe Milanese, in merito al DDL anziani "Si semplifichi l'accesso alle cure - prosegue Milanese - centrandolo sulla farmacia dei servizi; si strutturi il cosiddetto continuum assistenziale, sartorializzando l'assistenza sui bisogni reali della popolazione non autosufficiente; si attribuisca pari dignità alle cure extraospedaliere, e in particolare a quelle a domicilio, allentando la morsa delle cronicità sugli ospedali; si formino nuove professionalità quale l'Operatore socio-sanitario specializzato per coprire il vuoto assistenziale che abbiamo fin qui pagato caro". "Il provvedimento del Governo - conclude - stipula un nuovo patto sociale che finalmente restituisce dignità agli anziani e orgoglio al Paese''. (ANSA).