Trump a repubblicani, nessun taglio a sanità anziani, previdenza

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - "In nessun caso i repubblicani dovrebbero votare per tagliare un solo centesimo da Medicare (la sanita' per gli ultra 65enni, ndr) dal Social Security (la previdenza, ndr)": lo chiede Donald Trump, finora unico candidato presidenziale del partito, entrando in rotta di collisione con gli stessi repubblicani estremisti a lui vicini che vorrebbero questi tagli in cambio dell'aumento del tetto del debito sollecitato da Joe Biden e dai democratici. L'ex presidente suggerisce invece di tagliare i fondi per gli aiuti internazionali e la lotta al cambiamento climatico. (ANSA).