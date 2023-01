Commercio:Unioncamere E-R,vendite dettaglio +1,3% 3/o trimestre

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Partiti i saldi due settimane fa, "le imprese del commercio registrano un discreto andamento delle vendite di fine stagione, che proseguiranno fino al 5 marzo.

L'offerta di prodotti scontati è ampia e molte sono le opportunità di fare buoni affari per i consumatori". E' quanto emerge, in attesa dell'evolversi della situazione, dall'indagine congiunturale stilata dalle Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna sul terzo trimestre del 2022, in cui le vendite a prezzi correnti degli esercizi al dettaglio sono aumentate dell'1,3%.

Guardando ai numeri, le vendite dello specializzato alimentare sono aumentate dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre del 2021, appesantite dalla dinamica inflazionistica, mentre il dettaglio specializzato non alimentare è rimasto pressoché invariato (+0,1%).

Lasciando il tema del dettaglio specializzato, sono stati Iper, super e grandi magazzini che hanno trainato la ripresa complessiva dei consumi nel terzo trimestre 2022 facendo segnare una decisa ripresa tendenziale delle vendite con un incremento del 5,3% Nel terzo trimestre le vendite della piccola distribuzione (da 1 a 5 addetti) hanno registrato una flessione dello 0,8%; le imprese di media dimensione (da 6 a 19 addetti) hanno riportato un aumento delle vendite dell'1,8% e quelle di maggiore dimensione, con almeno 20 addetti, del 3,1%.

Al 30 settembre le imprese emiliano-romagnole attive nel commercio al dettaglio erano 42.146 al in calo del 2% ossia di 840 unità. (ANSA).