Pensioni: Bombardieri: si diano risposte prima di giugno

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il Governo dovrebbe dare risposte precise sulla riforma del sistema previdenziale in tempi brevi in modo da poter inserire gli interventi prima di giugno, magari gia nel Def di aprile: lo ha detto il segretario generale della Uil,, Pierpaolo Bombardieri entrando nella sede del ministero del lavoro per l'incontro sulle pensioni. Di fronte al ministero c'è un presidio di donne che protesta a sostegno di Opzione donna. 'Ci aspettiamo risposte precise prima di giugno, nel Def - ha detto - Non vorrei che si facesse come per la sicurezza: si parla tanto e si fa poco" (ANSA).