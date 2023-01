Lavoro: Inps, in 10 mesi saldo positivo 650mila contratti (2)

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sempre nei primi dieci mesi del 2022, le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato sono state 628 mila, registrando un forte incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+56%). L'insieme delle variazioni contrattuali a tempo indeterminato (da rapporti a termine e da apprendistato), indica inoltre l'Osservatorio Inps, ha raggiunto il livello massimo degli ultimi dieci anni, superando anche il precedente livello elevato registrato nel 2019 per effetto anche del decreto Dignità.

A ottobre scorso il saldo annualizzato (la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) risulta pari a 474mila posizioni di lavoro (si può stimare una crescita delle posizioni di lavoro superiore al 3% rispetto allo stock di lavoratori dipendenti di ottobre 2021). Il contributo a tale crescita dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risulta pari a +323mila unità. Per i contratti a tempo determinato il saldo risulta pari a +72mila unità; positivo il trend anche per gli altri contratti. (ANSA).