Lavoro: Inps, in 10 mesi cessati 1,5 milioni contratti stabili

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Le cessazioni dei rapporti di lavoro nei primi dieci mesi del 2022 sono state 6,28 milioni, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+21%) per tutte le tipologie contrattuali. Tra queste, come indica l'Osservatorio Inps sul precariato, 2,28 milioni sono cessazioni di contratti a tempo determinato (+22%) e 1,53 milioni di contratti a tempo indeterminato (+18%). Per le cessazioni a tempo indeterminato si tratta, viene sottolineato, del valore più elevato dell'ultimo decennio. Allo stesso tempo, le assunzioni attivate sempre nei primi dieci mesi del 2022, sono state 6,93 milioni (+14% rispetto allo stesso periodo del 2021) in crescita per tutte le tipologie contrattuali: tra queste, 1,19 milioni sono assunzioni con contratti a tempo indeterminato (+24%). Dopo il 2015 non si era mai registrato, nei primi 10 mesi dell'anno, un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato, sottolinea il report. Circa 3 milioni le attivazioni a tempo determinato (+13%) tra gennaio e ottobre.

