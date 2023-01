Banche: Abi, fisco favorisca investimenti del risparmio

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - L'Abi torna a chiedere "una tassazione inferiore per il risparmio investito nel medio/lungo periodo rispetto ad operazioni speculative di breve o brevissimo termine". Parlando in audizione alla commissione finanze della Camera, il dg dell'Abi Giovanni Sabatini spiega come " per coinvolgere in maniera ampia e diffusa il risparmio occorre uno sforzo ulteriore prevedendo strumenti di facile fruizione. Il risparmio responsabilmente investito non a fini speculativi, infatti, è indispensabile per la resilienza alla crisi energetica e all'inflazione e per la solida e prolungata ripresa dello sviluppo e dell'occupazione".

Per l'Abi l'occasione potrebbe essere "la prevista riforma fiscale". Occorrono degli sforzi per attrarre (non obbligare) strutturalmente nell'economia reale l'elevata liquidità accumulata in questi anni grazie ai risparmi degli italiani e al contempo affermare l'attrattività dei capitali esteri". (ANSA).