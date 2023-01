Trasporti: Cna Fita,protesta contro pedaggio tir su Fi-Pi-Li

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Una manifestazione con i tir a passo di lumaca sulla Fi-Pi-Li "contro la decisione 'penalizzante' di introdurre il pedaggio ai soli mezzi pesanti sulla Firenze-Pisa-Livorno". Ad annunciarla Michele Santoni, presidente di Cna Fita Toscana, spiegando che è iniziato l'iter per organizzare la protesta.

Cna Fita prende atto, spiega una nota, dell'annuncio ufficiale della regione della partenza dell'iter per la nascita della società Toscana Strade spa che avrà, fra i suoi compiti, anche quello di riscuotere i pedaggi sulla superstrada che saranno pagati esclusivamente dai mezzi pesanti. "Si tratta di una scelta politica per noi incomprensibile che colpisce la nostra categoria - prosegue Santoni -. Un pedaggio siamo disposti a pagarlo dopo che l'infrastruttura è stata migliorata, va bene essere utenti, non finanziatori". L'associazione contesta che l'annuncio di dare il via alla nascita della società di gestione è avvenuto senza mai avere coinvolto la categoria, "da oltre due anni è stato, infatti, chiesto un incontro al presidente Giani, ma gli autotrasportatori non sono mai stati convocati". Adesso dovrà partire l'iter per l'approvazione della legge regionale per permettere di far nascere la società Toscana Strade spa e, sottolinea Santoni, "tutti i consiglieri saranno quindi coinvolti e responsabili della decisione di far pagare il pedaggio ai soli mezzi pesanti votando la legge che sarà presentata. Per questo motivo abbiamo inviato una lettera ai capigruppo in Consiglio regionale per illustrare i motivi per cui questa decisione sarebbe profondamente sbagliata perché colpisce una categoria professionale necessaria e vitale". (ANSA).