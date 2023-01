Fisco: Gusmeroli (Lega),la complicazione è una tassa occulta

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Per decenni si è voluto far credere che l'evasione fiscale si contrasti complicando il sistema. Non è così, anzi: l'eccessiva complicazione, oltre all'elevata tassazione, è vero e proprio cibo per l'evasione". Così il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera, intervenendo al convegno organizzato oggi a Roma dall'Associazione Nazionale Commercialisti. "Con questa maggioranza - aggiunge - al governo e in Parlamento, abbiamo davanti a noi una grande occasione: è necessario invertire il paradigma, perché secondo la Banca Mondiale l'Italia è oggi il 128-esimo Stato al mondo in quanto a grado di complicazione del sistema fiscale. E la complicazione - conclude Gusmeroli - rappresenta una sorta di tassa occulta, che finora ha messo un freno alla crescita di un Paese, l'Italia, potenzialmente in grado non solo di camminare, ma anche di correre". (ANSA).