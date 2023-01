Equo compenso: Sisto, auspicio è che arrivi presto in porto

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Arrivare ad una legge sull'equo compenso è una necessità che riguarda tutti i professionisti. Di conseguenza , noi al governo ci siamo posti come obiettivo quello di approvare un provvedimento che fosse un significativo punto di partenza, con la prospettiva di ampliarne il raggio d'azione in un secondo momento, dopo aver trovato la sintesi con la Ragioneria dello Stato sulle coperture economiche necessarie.

Il pragmatismo parlamentare ha fatto in modo che il provvedimento sia fissato per l'Aula della Camera il 23 gennaio, per condurlo rapidamente in porto". Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo oggi al convegno "Un'agenda possibile per i professionisti e le imprese" promosso dall'Associazione nazionale commercialisti (Anc), presieduta da Marco Cuchel, convinto che "è stato molto complicato arrivare già a questo punto; ma abbiamo il dovere di liberare il mercato dai patti leonini e di superare le pressioni sui professionisti, in particolare sui più giovani. In ballo - ha concluso - c'è il riconoscimento di un principio sacrosanto per scardinare una situazione iniqua", termina la nota. (ANSA).