Equo compenso:Commissione, sì testo base, domani emendamenti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La Commissione Giustizia della Camera ha approvato oggi il testo base sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti, fissando a domani mattina alle 11 il termine per la presentazione degli emendamenti. Lo ha riferito all'ANSA la relatrice Carolina Varchi di FdI. Il provvedimento è stato calendarizzato in Aula per la discussione generale il 23 gennaio. La proposta di legge unificata comprende quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di FdI (depositata prima di ricevere l'incarico di formare il governo, ad ottobre, e identica a quella, approvata a Montecitorio, che sfiorò il varo definito, al Senato, nella precedente Legislatura, ndr) ed il testo del deputato della Lega Jacopo Morrone. (ANSA).