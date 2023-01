Energia: Confindustria, 182 mld investimenti al 2030

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Servono investimenti per 182 miliardi di euro nel periodo 2022 - 2030 per realizzare gli obiettivi europei di decarbonizzazione del Fit for 55 e del RePowerEu, garantendo al tempo stesso la sicurezza energetica e la sostenibilità sociale. Gli investimenti non devono riguardare solo rinnovabili, accumuli, idrogeno e biogas, ma anche le infrastrutture del gas metano, che sarà ancora necessario nei prossimi anni. Sono le stime fatte dallo studio di Confindustria Energia "Infrastrutture energetiche per una transizione sicura e sostenibile".

Gli investimenti proposti secondo Confindustria produrrebbero valore aggiunto per 320 miliardi, darebbero lavoro a 380mila persone ogni anno e ridurrebbero le emissioni di gas serra di 127 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Secondo Confindustria, se ci si limitasse a perseguire gli obiettivi ambientali del Fit for 55, senza puntare anche alla sostenibilità economica e sociale, gli investimenti necessari scenderebbero a 132 miliardi dal 2022 al 2030, il valore aggiunto prodotto a 231 miliardi, i posti di lavoro annui a 297mila e la riduzione delle emissioni annue al 2030 a 86 milioni di tonnellate.

Per il vicepresidente di Confindustria Energia, Roberto Potì, "i progetti individuati nello studio potrebbero consentire entro il 2026 l'avviamento di cantieri per 62 miliardi di euro".

(ANSA).