Disabilità: le proposte di Legacoop sociali a ministro Locatelli

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il superamento degli appalti scolastici verso forme di accreditamento per valorizzare il lavoro degli educatori, la realizzazione del budget di progetto nei servizi attraverso la co-progettazione, la promozione dell'incontro fra coop di tipo B e imprese per favorire l'assunzione delle persone con disabilità.

Sono queste in sintesi le proposte di Legacoopsociali presentate questa mattina alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli durante l'incontro "Cooperazione sociale e disabilità: riflessioni e proposte" a Roma nella sede di Legacoop nazionale con la partecipazione di 100 cooperatori e cooperatrici sociali provenienti da tutta Italia.

Il dibattito è stato aperto dai saluti della presidente nazionale Eleonora Vanni che ha sottolineato il lavoro svolto dal Gruppo nazionale disabilità: "continuiamo a 'cooperandare', a mettere insieme questa idea di fare insieme con il movimento perché sappiamo bene che non c'è un punto di arrivo nel quale possiamo dirci soddisfatti. Per noi è un percorso dove vogliamo che ci sia l'inclusione al centro, coltivando le differenze; questa è la prima tappa finalizzata a socializzare il nostro lavoro e a raccogliere tutte le idee che vengono dai cooperatori e da chi oggi interviene".

A seguire Alberto Alberani ha illustrato le proposte sottolineando come le cooperative sociali "potrebbero essere maggiormente valorizzate nell'affidamento dei lavori alle cooperative di inclusione lavorativa utilizzando maggiormente l'affidamento diretto previsto dalla legge 381 o l'art. 112 della legge 50 che prevede gare riservate senza dimenticarsi che un utilizzo di adeguate clausole sociali potrebbe favorire il lavoro di molte persone con disabilità come già avviene in molte regioni grazie all'art 14 del d.lgs. 276". (ANSA).