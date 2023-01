Banche:a Bcc Mediocrati certificazione 'Great Place to Work'

(ANSA) - RENDE, 17 GEN - "Tra le 120 Bcc del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e le società del perimetro diretto, Bcc Mediocrati è tra le prime realtà a raggiungere la certificazione di 'Great Place to Work' ". Lo riferisce un comunicato dell'Istituto bancario di Rende.

"Il riconoscimento Great Place to Work, (in italiano: 'ottimo posto in cui lavorare') è stato attribuito - riporta il comunicato - dopo un approfondito ascolto delle opinioni dei collaboratori e dopo un'attenta analisi delle politiche di gestione aziendali. Credibilità, rispetto, equità, orgoglio, coesione sono stati alcuni tra i temi d'indagine, all'interno di un format, studiato ad hoc da Great Place to Work¸ Italia, istituto di ricerca indipendente che gestisce l'indagine, che ha guidato la raccolto e l'analisi dei dati, raccolti in completo anonimato e in forma aggregata, con la finalità di comprendere al meglio le esigenze del personale e di conseguenza poter avviare mirate azioni di sviluppo".

"Questo riconoscimento ci rende orgogliosi - afferma Gabriella Pastore vice direttore generale e responsabile dell'ufficio risorse umane - e ci permetterà di comunicare ancor di più il valore del nostro Istituto". (ANSA).