Banca Aidexa: 300 mln alle Pmi nel 2022,triplicati i clienti

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Nel 2022 Banca Aidexa ha erogato 300 milioni di euro di finanziamenti alle piccole e medie imprese italiane, con prestiti di durata media inferiore a 20 mesi, e ha triplicato il numero di clienti, che raggiungono quota 6.000. Nel suo secondo anno di vita, la fintech bank fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza ha anche ampliato e potenziato sotto l'aspetto tecnologico il proprio portafoglio prodotti e ha ufficializzato la partnership con BancoPosta.

"Se pensiamo di aver raggiunto questi risultati a solo un anno dall'ottenimento della licenza bancaria, non posso che essere fiero della nostra crescita e positivo per quello che ci aspetta nel 2023." - commenta il ceo di Banca Aidexa, Federico Sforza -.

Nonostante l'attuale congiuntura economica complessa, siamo riusciti non solo a tenere dritta la barra del timone, ma a direzionarla verso obiettivi di crescente solidità e sostenibilità". (ANSA).