Ocse:britannica Clare Lombardelli nuova economista capo

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - La britannica Clare Lombardelli è stata nominata nuova capoeconomista dell'Ocse: è quanto annuncia lo stesso organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico internazionale con sede a Parigi. Economista di lungo corso ed ex direttrice del Tesoro britannico, Clare Lombardelli entrerà in funzione all'Ocse il 2 maggio. Il ruolo di capoeconomista dell'Ocse è stato assunto da professori e grandi esperti internazionali, come Pier Carlo Padoan, poi divenuto ministro dell'Economia nei governi Renzi e Gentiloni o l'attuale ministra francese responsabile per gli Affari europei, Laurence Boone. (ANSA).