Industria: Istat, produzione novembre -0,3%, -3,7% su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'indice destagionalizzato, spiega l'Istat, cresce su base mensile solo per i beni strumentali (+0,1%) mentre cala per l'energia (-4,5%), i beni di consumo (-0,4%) e i beni intermedi (-0,3%). Su base annua, crescono solo i beni strumentali (+1,8%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,6%), i beni intermedi (-5,2%) e in misura molto marcata l'energia (-16,2%).

Sempre su base annua, tra i settori di attività economica che registrano variazioni positive si segnalano la fabbricazione di mezzi di trasporto e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+7,3% per entrambi i settori), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,4%) e la fabbricazione di altri macchinari e attrezzature (+2,4%). Le flessioni più ampie si registrano nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-17,1%), nell'industria del legno, della carta e della stampa (-10,8%) e nella fabbricazione di prodotti chimici (-8,6%).

A novembre l'indice destagionalizzato della produzione industriale "continua a ridursi, seppure con una intensità minore rispetto ai due mesi precedenti" (quando era stato superiore all'1%), commenta l'Istat evidenziando che "in calo risulta pure il complesso del trimestre settembre-novembre rispetto ai tre mesi precedenti" e che la produzione diminuisce anche in termini tendenziali. (ANSA).