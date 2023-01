Fisco: Cgil Palermo, agire per impedire l'evasione

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Il segretario generale della Cgil di Palermo, Mario Ridulfo, parlando al diciassettesimo congresso del sindacato, che si sta svolgendo a Palermo, ha sottolineato che per i Comuni, "è tempo di affrontare le difficoltà ormai strutturali di gestione della riscossione dei tributi, con quello che significa per loro bilanci e per i servizi pubblici - dice - Da un lato bisogna semplificare, per favorire la fedeltà fiscale del cittadino, dall'altro bisogna agire per impedire l'evasione fiscale. In una città, come Palermo, dove l'evasione della Tari raggiunge percentuali altissime, bisogna trovare e utilizzare nuovi metodi che possono determinare il pagamento da parte di tutti della tariffa e quindi un alleggerimento per tanti". Ma il segretario ha anche parlato di una "condizione di sottosviluppo in provincia, che ha precise responsabilità politiche in capo alla classe dirigente locale, regionale e nazionale". Per questo, ha detto Ridulfo, "non è più accettabile lo scaricabarile delle colpe e delle responsabilità tra i diversi livelli di governo e i diversi territori, i quali invece devono trovare il modo di condividere progetti, tempi, modalità e responsabilità. La nostra crisi - ha concluso - è la crisi di un modello, quello palermitano (ma anche più in generale siciliano) di economia pubblica ed anche di impresa privata, spesso assistita che, fatte salve per fortuna le tante eccezioni, è stata funzionale alla egemonia di gruppi di potere.

Su questo, sfidiamo le imprese e il sistema d'impresa, dalla associazione degli industriali, alle confederazioni artigiane palermitane, a volare alto". (ANSA).