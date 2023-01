Confcommercio, cala disagio sociale, ma restano incertezze

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'indice di disagio sociale, il Misery Index Confcommercio (Mic), si è attestato a novembre su un valore stimato di 17,4, in diminuzione di due decimi di punto sul mese precedente. Lo rileva Confcommercio, precisando che l'indicatore nella formulazione attuale sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell'impossibilità di enucleare il numero di scoraggiati e sottoccupati.

"Il contenuto ridimensionamento dell'area del disagio sociale - si spiega - è sintesi di una minima riduzione dei tassi di crescita dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto e della disoccupazione. La stabilizzazione di queste due componenti non sembra preludere a un rapido ridimensionamento dell'indicatore", prosegue Confcommercio, osservando che "permangono molte incertezze sulla possibilità di un rientro significativo, nel breve periodo, delle dinamiche inflazionistiche. A questo si aggiungono i rischi degli effetti negativi sull'occupazione derivanti dal rallentamento delle dinamiche produttive. Elementi che potrebbero determinare, nella migliore delle ipotesi, una stabilizzazione dell'area del disagio sociale su valori storicamente elevati".

In particolare la disoccupazione estesa scende all'8,7% e la variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto scende all'8,8%. "Nei prossimi mesi - si conclude - in presenza di un rientro molto graduale dell'inflazione e di un possibile deterioramento del quadro economico e del mercato del lavoro l'area del disagio sociale potrebbe registrare un ampliamento". (ANSA).