Gdo: Unicoop Firenze, vendite +8,6% nel 2022, volumi +2,1%

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Nel 2022 Unicoop Firenze ha registrato un valore delle vendite pari a 2,606 miliardi di euro, in incremento del +8,6% rispetto al 2021: secondo quanto rende noto la cooperativa di consumo, anche i volumi di vendita registrano un incremento del 2,1%. In un contesto di forte inflazione, questo è "un risultato incoraggiante che conferma il gradimento e la fiducia di soci e clienti", afferma in una nota Unicoop Firenze, che conta 110 punti vendita Coop.fi in Toscana.

Conclusa l'iniziativa del 'blocco prezzi' lo scorso 8 gennaio, Unicoop Firenze annuncia ora prezzi bloccati su 700 prodotti fino a Pasqua, con un paniere che include prodotti a marchio, di marca e prodotti freschi. In calendario, tra gennaio e febbraio, anche tre appuntamenti con l'iniziativa 'Giorni più buoni': ogni 15 euro di spesa verrà erogato un buono da 5 euro, fino ad un massimo di 2 buoni per spesa, spendibile nella settimana successiva su una spesa di 15 euro di prodotti a marchio. Per la cooperativa, l'obiettivo è "garantire ai propri soci e clienti - si legge - una spesa più conveniente, con prodotti sicuri e di qualità". (ANSA).