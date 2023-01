Equo compenso: Aula Camera esamina proposta di legge il 23/1

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La proposta di legge sull'equo compenso per le prestazioni libero-professionali sarà in Aula, alla Camera, per la discussione generale, lunedì 23 gennaio, su decisione della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

L'iniziativa normativa, fortemente sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, ricalca il testo (a prima firma del presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni) che aveva sfiorato l'approvazione definitiva, al Senato, nello scorso mese di luglio, quando cadde il governo guidato da Mario Draghi. Il provvedimento sulla giusta remunerazione dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi stabilisce che l'equo compenso debba esser applicato per le prestazioni svolte nei confronti delle imprese con almeno 50 dipendenti e con almeno 10 milioni di fatturato annuo. (ANSA).