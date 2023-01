Saldi: Federmoda-Confcommercio, buona partenza, vendite +3%

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "Il 2022 si è concluso nel segno di una sostanziale stabilità delle vendite (+1,3%), e i saldi sembrano essere partiti con il piede giusto (+3%)". Lo afferma in una nota il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, in occasione di Pitti Uomo. "Un fondamentale momento di promozione delle relazioni tra produttori e operatori commerciali - ha aggiunto - che, come trama e ordito, si intrecciano per dar vita ad un tessuto pregiato e resistente".

Secondo Felloni, tuttavia, "preoccupano, e molto per i consumi nel settore moda, gli effetti dei costi energetici lungo tutta la filiera. Fa riflettere, poi, l'aumento dei canoni di locazione in funzione dell'inflazione. In pratica, i nostri negozi pagheranno una mensilità in più all'anno per l'adeguamento Istat. Tutti temi che porteremo all'attenzione del Tavolo della Moda convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il prossimo 23 gennaio".

Federmoda-Confcommercio ha inoltre premiato l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, con una medaglia raffigurante un telaio, simbolo del saper fare. (ANSA).