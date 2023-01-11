Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 11 MERCOLEDI' 11 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:23

          Al via partnership Eni-Snam su gasdotti Algeria-Italia

        2. 18:05

          Spread Btp-Bund chiude in calo a 190 punti base

        3. 18:02

          Borsa: Milano fiacca con Moncler, vola ancora Saes, giù Mps

        4. 17:53

          Borsa: Europa fiacca, Parigi chiude in calo dello 0,55%

        5. 17:45

          Pensioni:medici Federspev per 'integrazioni, non integratori'

        6. 17:39

          Borsa: Milano chiude poco mossa (-0,08%)

        7. 15:33

          Borsa: Wall Street apre debole, Dj +0,03%, Nasdaq -0,11%

        8. 15:20

          Petrolio: in rialzo a New York a 75,64 dollari

        9. 14:49

          Benzina: Antitrust chiede documentazione alla GdF

        10. 14:02

          Gas: Ue e Italia bruciano il 7% di scorte in un mese

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie