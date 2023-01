Welfare: Zaia, da Campagnolo sprone a fare squadra

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - "Fare squadra e riconoscere l'apporto di tutti all'obiettivo comune è una delle chiavi del successo anche nel mondo dell'imprenditoria. Mi complimento con l'azienda trevigiana di produzione di abbigliamento sportivo F.lli Campagnolo per il bonus di mille euro assegnato ad ognuno dei suoi 570 dipendenti": lo rende noto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.

"Il grande valore di queste iniziative - aggiunge il Governatore - non sta solo nell'entità del bonus, ma anche nel significato della sua assegnazione, un grazie da parte dei titolari dell'impresa ai propri dipendenti, oltre che uno sprone a far squadra. Valori che incarnano appieno lo spirito imprenditoriale del Veneto". (ANSA).