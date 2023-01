Usa:Camera, repubblicani affondano fondi a fisco contro evasione

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GEN - Tra le prime misure approvate approvate dalla nuova Camera a maggioranza repubblicana (221 si' contro i 210 no dei dem) il taglio degli 80 miliardi destinati dall'amministrazione Biden a rafforzare il fisco per migliorare la lotta all'evasione. Improbabile pero' che il provvedimento passi al Senato. In ogni caso Joe Biden ha minacciato il veto.

"E' un regalo ai multimilionari e alle grandi società, e i democratici non lo permetteranno", ha avvisato il leader del partito al Senato Chuck Schumer. (ANSA).