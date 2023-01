Imprese: Cna Firenze, 37% aziende ridurrà investimenti 2023

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Il 37% degli imprenditori fiorentini associati a Cna non è in grado di formulare una previsione sull'andamento economico della propria impresa per l'anno appena iniziato, mentre il 33% si aspetta un anno soddisfacente e il 30% un andamento negativo. Quasi il 40% degli intervistati, si legge in una nota di Cna Firenze, ridurrà gli investimenti, e quasi il 30% prevede un calo di fatturato. Il 66,5% degli intervistati indica tuttavia stabilità degli organici, il 21% una diminuzione del personale e il 12,5% un incremento.

Secondo il 65,5% delle imprese il caro-energia rappresenta la principale minaccia alla crescita, mentre le spinte inflazionistiche preoccupano il 47,7% degli intervistati, il 41,8% indica la mancata attuazione degli investimenti del Pnrr, e il 39,7% il venir meno delle politiche di sostegno all'economia. Una impresa su tre lamenta difficoltà nel reperimento di personale specializzato.

Il calo degli investimenti è "un segnale chiarissimo per Governi locali e centrale - commenta Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana - per consolidare e potenziare gli strumenti di incentivazione per innovare e rafforzare il patrimonio produttivo, oltre che un motivo in più per accelerare la messa a terra degli investimenti previsti dal Pnrr". (ANSA).