Francia: servizi temono 'esplosione sociale' su riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - Le autorità francesi sono preoccupate per il crescente malessere dei cittadini e soprattutto per le modalità con le quali potrebbe esprimersi in occasione della controversa riforma delle pensioni che il governo annuncerà oggi, in particolare l'aumento a 64 dell'età pensionabile.

In una nota dei servizi di informazione interni, consultata dai giornalisti di BFM TV, la polizia esprime tutta la sua preoccupazione. Il sommarsi delle rivendicazioni, è il contenuto della nota, fa temere un'esplosione "della rabbia delle componenti sociali che potrebbe concretizzarsi dopo gli annunci del governo". Si sommano, secondo i servizi, "l'aumento del prezzo dell'energia che penalizza diverse attività", e "un anno 2023 che si annuncia difficile, con forti rivendicazioni salariali nel pubblico e nel privato". "Il protrarsi del peggioramento del potere d'acquisto, insieme a riforme mal viste, potrebbe portare a una mobilitazione molto ampia dei cittadini". Secondo la polizia, la protesta prenderebbe prima la forma di "cortei nelle piazze", poi di "scioperi di lunga durata in diversi settori chiave dell'economia". (ANSA).