Tessile: morto imprenditore Giancarlo Mazzi a Prato

(ANSA) - PRATO, 09 GEN - Cordoglio di Confindustria Toscana Nord per la morte dell'imprenditore Giancarlo Mazzi, scomparso nel tardo pomeriggio. "Lascia un vuoto incolmabile nel distretto", afferma Confindustria in una nota. Nato nel 1937, Mazzi è stato fondatore di Nuove Fibre e di altre attività nel comparto del finissaggio tessile, ed è stato fortemente impegnato nell'Unione Industriale Pratese, oggi Confindustria Toscana Nord, per lunghi anni, divenendone anche vicepresidente.

"Un vero, autentico, signore, rispettato e stimato per la sua correttezza e umanità - viene ancora ricordato -, oltre che per le eccellenti qualità imprenditoriali". Il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini, il consiglio di presidenza e l'intera associazione esprimono il più profondo cordoglio. (ANSA).