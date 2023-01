Saldi: Confcommercio Genova, primo buon segnale

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - Anche Confcommercio Genova conferma la partenza abbastanza "soft" dei saldi che ha avuto però una ripresa nel pomeriggio quando sono state tante le persone che si sono riversate soprattutto nelle zone centrali della città.

"Questo è un primo buon segnale, siamo in linea con lo scorso anno - sottolinea Manuela Carenza, presidente di Federmoda Confcommercio Genova -, ma per avere risultati chiari bisognerà attendere almeno una settimana perché molti genovesi sono ancora in vacanza e ci attendiamo una ripresa ben dopo l'Epifania.

D'altra parte una ricerca fatta da Confcommercio a livello nazionale rileva una tendenza all'acquisto più alta rispetto al solito, il 65%, con un italiano su due che comprerà nei negozi sotto casa". Buoni i risultati del primo giorno di saldi nei Centri Commerciali di Coop Liguria a Genova e Arenzano - 90 punti vendita nel complesso - con discreti flussi al mattino e una forte crescita nel pomeriggio. "Come spesso accade le merceologie più gettonate sono abbigliamento e calzature - spiegano in una nota i direttori dei centri Commerciali - ma gli altri punti vendita all'interno delle gallerie hanno potuto sfruttare il traino dei due settori più richiesti. Ora con Epifania e week end ci sono tutte le premesse per un risultato estremamente positivo dei saldi invernali". (ANSA).