Istat, disoccupazione novembre stabile, giovani cala a 23% (2)

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce rispetto ad ottobre di 16mila unità (-0,8%); rispetto a novembre 2021 scende di 298mila unità (-13,2%). Nel confronto annuo risulta in calo anche il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,0%, pari a -125mila), che invece è in aumento rispetto ad ottobre (+0,4%, +49mila). (ANSA).