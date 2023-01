Allarme Cna Federmoda, filiera made in Italy a rischio

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Le stime dalla banca dati Excelsior annunciano che da qui al 2026 mancheranno nel sistema moda nazionale tra gli 80 e i 90mila lavoratori. Si parla di circa 10.000 addetti necessari nel breve termine per via del turnover del personale in uscita causa pensionamento, con ulteriore necessità di addetti per i posti in via di creazione sull'onda del processo di innovazione ed evoluzione del settore". E' Cna Federmoda a lanciare in una nota un grido di allarme sull'occupazione in calo nel settore moda e sulla necessità di fare formazione.

Cna Federmoda ha sviluppato un'analisi sul tema in una riunione di presidenza dedicata in cui l'attenzione si è concentrata sui processi di aggregazione in corso, sull'evoluzione dei consumi e sulle problematiche legate alla formazione e alle politiche per l'occupazione. Il tema dell'attrazione dei giovani all'interno del sistema produttivo è apparso tra i prioritari. "Occorre una forte azione di promozione del Made in Italy affinché i mestieri della moda diventino attrattivi" è stato ribadito. La situazione attuale evidenzia che "l'incrocio di alcuni fattori, tra i quali il pensionamento delle persone attualmente occupate e le figure mancanti o introvabili perché ancora da formare, detta i termini dell'attuale emergenza. Senza un'azione immediata, si parla di un sistema industriale e imprenditoriale carente di futuro: il rischio è la perdita del valore del know how che rende il made in Italy un'eccellenza a livello globale. Il calo di competenze artigianali nelle aziende di moda rappresenta un elemento che richiede una attenta gestione, sia in termini di passaggio generazionale che in termini di attrattività del settore: decisivo è l'aspetto della formazione e il coordinamento tra domanda e offerta". (ANSA).