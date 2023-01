Colpo della marmotta a filiale Corfinio Bcc Pratola Peligna

(ANSA) - CORFINIO, 06 GEN - Notte di straordinari per le forze dell'ordine della Valle Peligna. I banditi della "Marmotta", hanno di nuovo colpito la BCC di Pratola Peligna, fresca di riconoscimento come primo istituto di credito abruzzese da parte di Milano Finanza, facendo saltare con l'esplosivo lo sportello bancomat della filiale di Corfinio.

Ingenti sono i danni provocati alla struttura mentre, dai primi controlli, il bottino si aggirerebbe attorno ai 27 mila euro.

L'episodio è avvenuto intorno alle tre e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei banditi. Da una prima ricostruzione gli autori del furto sarebbero gli stessi che hanno agito a Castiglione a Casauria nei mesi scorsi.

Stessa la tecnica e stesso l'epilogo. Così come era accaduto a Castiglione a Casauria, sul posto è arrivato anche il Direttore Generale, Silvio Lancione, che ha fatto sapere che la banca che non è stata danneggiata nella sua struttura come invece era avvenuto a Castiglione a Casauria, e che resterà aperta fin da oggi per garantire i servizi a tutti i clienti mentre si procederà con la riparazione della postazione del bancomat. (ANSA).