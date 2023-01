Berlusconi, prossime tappe riforma del fisco e della giustizia

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Il 2023 comincia fra grandi difficoltà per molte famiglie e per molte imprese italiane, ma anche con la speranza che il peggio sia alle nostre spalle. La manovra economica ha messo in sicurezza il Paese rispetto ai gravi effetti degli aumenti dell'energia, ora si tratta di passare alle riforme strutturali, a partire dal fisco, che è da alleggerire con il taglio graduale delle aliquote. Poi la burocrazia che da ostativa deve passare ad essere un supporto e una facilitazione per chi intraprende. E infine la giustizia, che deve essere riformata secondo le idee garantiste espresse più volte dal ministro Nordio, che coincidono con quello che noi chiediamo da anni. Ma dobbiamo anche provvedere e dare un'opportunità di lavoro ai giovani con la defiscalizzazione e la decontribuzione delle nuove assunzioni affinchè il costo per l'impresa arrivi ad essere pari allo stipendio del nuovo assunto. E infine dobbiamo aumentare le pensioni per gli anziani. Con la legge di bilancio abbiamo cominciato, ora dobbiamo andare avanti, anno per anno, affinché alla fine della legislatura la pensione minima arrivi a mille euro". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg4.

