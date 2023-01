Saldi: Confesercenti, torinesi prudenti, avvio soft

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Un avvio soft, con un progressivo aumento della clientela nel pomeriggio: è il bilancio del primo giorno dei saldi, secondo gli operatori interpellati da Confesercenti a poche ore dall'inizio. Purtroppo - aggiungono i commercianti - la presenza di tanta gente nelle vie del centro, favorita dal clima mite, non significa automaticamente un aumento delle vendite, nonostante gli sconti siano da subito molto alti (50%). Gli acquirenti sono cauti e lo scontrino medio raggiunge a malapena i 140 euro, poco meno della spesa massima indicata nel sondaggio fra i consumatori condotto nei giorni scorsi da Confesercenti.

Particolarmente penalizzata la periferia: gli storici problemi appaiono acuiti e i commercianti interpellati parlano di un afflusso di clientela di poco superiore a quello di una giornata normale. La prospettiva è di un calo di vendite che in parecchi casi raggiunge il 10%.

"E' una giornata lavorativa, almeno per una parte dei torinesi: speriamo che i tre giorni festivi favoriscano qualche acquisto in più. Siamo però consapevoli che i consumatori sono pressati da altre urgenze economiche: l'aumento delle bollette, dei carburanti e dei prezzi in generale. Sarà difficile che con i saldi riusciremo a recuperare un Natale non certo brillante in termini di vendite" dice Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, la federazione dell'abbigliamento e delle calzature. "Non ci si poteva aspettare di più perché la situazione che vivono le famiglie è di estrema difficoltà.

L'unico aspetto positivo riguarda la presenza di tanti turisti in città: l'occupazione delle stanze d'albergo fra oggi e domenica sfiora il 90%. Potrebbero essere loro a fare la differenza e a dare una spinta in più agli acquisti" aggiunge Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti. (ANSA).