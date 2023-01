Saldi: Confcommercio, il 65% dei consumatori farà acquisti (2)

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Per quanto riguarda le aspettative delle imprese del commercio al dettaglio, - spiega Confcommercio - il 60% circa ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno, c'è però un 28,5% di imprenditori che prevede una minore presenza di clienti legata prevalentemente a esigenze di risparmio; anche per le imprese, infine, i social rivestono un ruolo importante: il 66% ha infatti realizzato campagne di vendita su questi canali nel corso del 2022, Facebook è il network più utilizzato (90%), poi Instagram (86,2%), evidenzia l'indagine di di Confcommercio-Imprese per l'Italia. (ANSA).