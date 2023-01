Saldi: Confcommercio Bari, controlli sempre ma con buon senso

(ANSA) - BARI, 05 GEN - "Dialogo e collaborazione". È quello che chiedono i commercianti riuniti in Confcommercio Bari alle istituzioni, in occasione dell'avvio dei saldi di fine stagione in città. "Riceviamo notizie dai nostri associati, di attività di controllo serrato, da parte degli organi competenti già dai primi minuti del primo giorno dei saldi - dice l'associazione in una nota -. Ci chiediamo perché anche per generici controlli si aspetti proprio questi giorni concitati per effettuarli". "Le attività commerciali di vicinato, che tanto apporto sociale danno alla comunità con le vetrine illuminate e la disponibilità ad aiutare turisti e cittadini, chiedono alle amministrazioni solo dialogo e collaborazione", prosegue Confcommercio. La richiesta è dunque di "effettuare controlli alle attività commerciali durante tutto l'anno", perché "il rispetto delle regole garantisce i principi di concorrenza leale, ma - conclude la nota - con buon senso e soprattutto utilizzando gli strumenti telematici che le stesse amministrazioni impongono". (ANSA).