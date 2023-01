Fisco: Gelmini, riforma urgente e necessaria

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Il governo si occupi meno di poltrone ed incarichi, e metta al centro dell'agenda politica i veri bisogni del Paese. Gli italiani attendono delle risposte, penso per esempio al fisco. Arrivare ad una riforma del sistema fiscale, uno dei pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è urgente, necessario.

Nella passata legislatura eravamo arrivati a un passo dall'approvazione di una legge delega che agiva innanzitutto su Irpef e Irap, purtroppo con la caduta del governo Draghi non è stato possibile raggiungere il traguardo. Dopo i pasticci dell'ultima legge di bilancio, fatta di tanti titoli ma poca sostanza, il governo Meloni farebbe bene a ripartire dal lavoro svolto nell'ultimo anno per dare quanto prima all'Italia una seria riforma fiscale, che semplifichi concretamente la vita di famiglie, imprese, professionisti". Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (ANSA).