Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 4 MERCOLEDI' 04 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:08

          Spread Btp-Bund: chiude a 210,2 punti base

        2. 18:08

          Gas: chiude in calo a 71,3 euro al Megawattora

        3. 17:54

          Borsa: in Europa chiusura in rialzo, Londra + 1,4%

        4. 17:50

          Pmp Industries in 2022 Ebitda a 17mln, fatturato 135mln

        5. 17:49

          Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse MIb +1,15%

        6. 17:36

          Gas, aumenta del 23,3% la bolletta di dicembre

        7. 17:14

          NAsce Zefiro Net, jv Iliad-Windtre nelle zone rurali

        8. 13:58

          Tessile: è morto l'imprenditore Alberto Cerruti

        9. 13:51

          Borsa: Europa positiva attende inflazione Germania e Wall Street

        10. 13:16

          Borsa: Milano riduce il rialzo, corre Pirelli

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie