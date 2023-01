Grilli a tavola: FdI, vogliono distruggere il Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "L'introduzione dei grilli in polvere come alimento in UE, decisa da parte della Commissione europea, fa parte del disegno volto a distruggere le nostre tradizioni alimentari, l'eccellenza della dieta mediterranea e del Made in Italy. È sconsolante apprendere che di fronte a crisi economico-energetiche, diplomatiche e politiche, l'Europa riesca a farsi viva unicamente con provvedimenti al limite della follia, vedi la regolamentazione degli insetti come alimenti.

Per noi il futuro dell'alimentazione è un altro, basato sul territorio, tradizione e qualità e di sicuro lotteremo per difenderlo".

Così in una nota Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio. (ANSA).